Horóscopo de hoy para Capricornio del 4 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 4 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Cuentas con la guía necesaria para reconocer y aprovechar las oportunidades que aparecen en tu camino. Podrías acceder a una beca, organizar un viaje o destrabar temas migratorios. La compañía de alguien cercano, casi fraterno, acompañará este período de realización personal.

Horóscopo de amor para Capricornio

Las circunstancias son ideales para pasar más tiempo juntos y dejas que tu pareja sepa que tan importante es, en cambio tú recibes su confianza y afecto. Si eres soltero eres capaz de olvidar animosidades viejas y ver exactamente que maravilloso es revivir las relaciones pasadas y recordar viejos tiempos.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

