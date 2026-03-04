Horóscopo de hoy para Géminis del 4 marzo de 2026
Los temas del hogar y la familia reclaman atención. Pensar en arreglos, mudanzas o cambios de espacio se vuelve recurrente. Buscas sentirte más cómodo y contenido. Ordenar lo doméstico será una manera concreta de elevar tu calidad de vida y sostener tus aspiraciones.
