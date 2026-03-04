window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 4 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 4 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Bajo la influencia de este eclipse, surge la necesidad de mirar hacia adentro y revisar asuntos pendientes o silenciosos. Buscarás resguardarte de entornos densos al notar cómo ciertas situaciones afectan tu bienestar. Un gesto de purificación o limpieza energética te ayudará a soltar cargas.

Horóscopo de amor para Libra

Tu vida amorosa es exhilarante Lo que más te ayuda es tener esa actitud tan considerada y pensativa. Si tú alejas a tu pareja, es más probable que sea por un cambio en tu actitud que está causando fricción en la relación. Si haces un poco más de esfuerzo es fácil sobrepasar los obstáculos y enfocarse en el futuro.

Horóscopo de dinero para Libra

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Libra
Trending
Contenido Patrocinado
Trending