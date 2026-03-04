Horóscopo de hoy para Virgo del 4 marzo de 2026

Este eclipse de Luna en tu signo marca decisiones importantes que impactan en el amor, las sociedades y los vínculos complementarios. Será momento de fijar tu posición sin cerrarte al intercambio. Las iniciativas que tomes ahora abrirán un nuevo rumbo en tus proyectos compartidos.

Horóscopo de amor para Virgo Si por cualquier razón te sientes infeliz con tu pareja o tu círculo de amigos, no seas descortés o insultante solo porque tú no te sientes bien contigo mismo. Presta esmerada atención a las personas que te importan y trátalas con el respeto que se merecen en lugar de hablarles como si fueras adversarios cercanos.

Horóscopo de dinero para Virgo No puedes encontrar la manera adecuada para hacer lo mejor con tus transacciones. No importa lo que hagas, tus inversiones tienden a tener pérdidas.Por supuesto, los resultados positivos no pueden forzarse, así que no trates de salirte con la tuya. Sería equivocado comprar cosas para consolarte, puedes acabar con los bolsillos vacíos.