Horóscopo de hoy para Capricornio del 5 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 5 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

El día te invita a honrar propósitos más elevados: viajar, estudiar o abrirte a nuevas culturas cobra sentido. La orientación llega a través de personas significativas. Por la tarde, un asunto laboral requiere tu presencia y tacto, lo que podría extender tu jornada más de lo previsto.

Horóscopo de amor para Capricornio

Existen sentimientos naturales entre tú y tu pareja. Pareces estar en su pensamiento mucho más de lo usual y para los que más te importan, eres una parte importante de sus vidas. Si eres soltero, regresar las atenciones que recibes, te da la oportunidad perfecta para desarrollar lazos más profundos de amistad y encontrar el amor.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

