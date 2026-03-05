Horóscopo de hoy para Capricornio del 5 marzo de 2026

El día te invita a honrar propósitos más elevados: viajar, estudiar o abrirte a nuevas culturas cobra sentido. La orientación llega a través de personas significativas. Por la tarde, un asunto laboral requiere tu presencia y tacto, lo que podría extender tu jornada más de lo previsto.

Horóscopo de amor para Capricornio Existen sentimientos naturales entre tú y tu pareja. Pareces estar en su pensamiento mucho más de lo usual y para los que más te importan, eres una parte importante de sus vidas. Si eres soltero, regresar las atenciones que recibes, te da la oportunidad perfecta para desarrollar lazos más profundos de amistad y encontrar el amor.

Horóscopo de dinero para Capricornio Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.