Horóscopo de hoy para Libra del 5 marzo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 5 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tendrás la ocasión para perdonar y soltar recuerdos que tiñen de melancolía el ánimo. Tu disposición a ayudar será grande, pero no te excedas. Por la tarde eliges un rumbo distinto junto a aliados que acompañan tu decisión con visión compartida y objetivos comunes.
