Horóscopo de hoy para Libra del 5 marzo de 2026

Tendrás la ocasión para perdonar y soltar recuerdos que tiñen de melancolía el ánimo. Tu disposición a ayudar será grande, pero no te excedas. Por la tarde eliges un rumbo distinto junto a aliados que acompañan tu decisión con visión compartida y objetivos comunes.

Horóscopo de amor para Libra Te sientes seguro, las personas notan lo capaz que eres, estas claramente iniciando tu nivel de compromiso y estas completamente al tanto de otros sentimientos. Usa esta oportunidad para hacer un nuevo inicio, necesitas cultivar tus relaciones cercanas importantes y liberarte de socios que tu consideran que solo son una carga.

Horóscopo de dinero para Libra Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.