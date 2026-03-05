window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 5 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 5 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Tendrás la oportunidad de destacarte profesionalmente. La organización y el cumplimiento responsable serán claves para avanzar y ganar reconocimiento. Por la tarde, llegan invitaciones y reuniones donde brillarás, siempre que recuerdes mantener una actitud amable.

Horóscopo de amor para Sagitario

No vas en ninguna dirección, sientes que nadie quiere que llegues a tu destino. No te preocupes cuando encuentres obstáculos inesperados, muestra a tus seres queridos cuantos recursos y que tan flexible puedes ser, encontrando una solución adecuada, sorprendes a la gente con tu ingenuidad y demuestras que tan capaz eres.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Sagitario
Trending
Contenido Patrocinado
Trending