Horóscopo de hoy para Acuario del 6 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 6 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Encuentros con personas cultas y de mirada amplia aportan claridad e inspiración. Se favorecen vínculos con extranjeros y viajes con un matiz colorido o romántico. En asuntos legales o académicos, el contexto acompaña y abre resoluciones positivas que expanden el panorama.

Horóscopo de amor para Acuario

Cualquier sentimiento romántico que compartas estará intensificado, experimentas verdadero calor y afecto en una forma más apasionada. Si eres soltero, encuentras fácil conocer gente nueva e interesante, de hecho, no necesitas buscar conscientemente el poder hacer una cita con alguien con quien disfrutes la compañía, es probable que se te acerquen.

Horóscopo de dinero para Acuario

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

