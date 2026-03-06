window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 6 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 6 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tu exposición pública crece y con ella las exigencias. No es tiempo de asumirlo todo en soledad. Apoyarte en aliados estratégicos y repartir responsabilidades te acerca a tus objetivos. La cooperación favorece tu proyección y permite que los logros entren en una etapa de florecimiento.

Horóscopo de amor para Capricornio

Presta la atención adecuada a tu pareja que te demuestra tanta ternura y devoción, puede llegar a ser tu compañía de por vida. Si eres soltero otros te encuentran interesante y se te acercan y hablan frecuentemente. Si instigas a un contacto es posible para ti que sean amigos, o con suerte, compañeros de sueños.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

