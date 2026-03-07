window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 7 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 7 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Acuario

(01/20 – 02/18)

Esta lunación revitaliza tu ánimo y despierta una confianza serena en el porvenir. Dedica un momento a conectar con tu fe, cualquiera sea tu camino espiritual. Hay oportunidades gestándose a tu favor; mantente receptivo y convencido de que puedes transitar una vida plena.

Horóscopo de amor para Acuario

Reestableciendo la cercanía con tu pareja te lleva aúna respuesta favorable, si hay cualquier problemita, tu tratas de reconciliarte. Si eres soltero, permaneces en contacto con los amigos, tus esfuerzos para revivir conexiones generalmente son exitosos y puedes hasta actuar como intermediario y reunir a otras personas.

Horóscopo de dinero para Acuario

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

