Horóscopo de hoy para Leo del 7 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 7 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Se abre una oportunidad para una salida especial o un paseo cargado de intención romántica. Alguien buscará acercarse para conversar y compartir ideas. Hablen sin reservas, pero con consideración genuina. El intercambio puede encender nuevas afinidades y embellecer vínculos existentes.

Horóscopo de amor para Leo

Si encuentras difícil controlar tu humor, encontrarás personas que no sabrán que esperar o cómo reaccionar adecuadamente. Los argumentos sobre asuntos triviales tienen muy poco impacto. Si sientes que has causado daño innecesario, sería bueno pedir disculpas por una explosión que era infundado y claramente no pensado ampliamente.

Horóscopo de dinero para Leo

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu actitud sexual abierta te convierte en un genuino Dios del amor. Pero eso no es suficiente para ti, a ti te apetecen más aventuras sexuales, tal vez un trío. Hablalo con tu pareja, podría acceder o deleitarse en una noche de búsqueda de algún probable candidato. Si no le gusta la idea, no la fuerces, presentalo de una forma más diplomática.

