Horóscopo de hoy para Géminis del 8 marzo de 2026

Un giro en tus creencias provocará cuestionamientos sobre tu trabajo, tu salud y tu estilo de vida. Sentirás la necesidad de que lo cotidiano tenga coherencia con tu visión interior. Podrías abandonar hábitos arraigados y adoptar prácticas más acordes con tu conciencia.

Horóscopo de amor para Géminis Tu vida romántica es turbulenta y llena de malos entendidos. Se cuidadoso al dar opiniones, no todo el mundo aprecia tu acercamiento directo. Ellos pueden malentender tus comentarios creyendo que son arrogantes y egoístas. Mantenerte calmado y objetivo cuando hagas reclamos y trates de culpar a alguien.

Horóscopo de dinero para Géminis Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.