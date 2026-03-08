window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 8 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 8 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Conocerás personas que removerán tus certezas y ampliarán tu mirada. Los acontecimientos externos te llevarán a revisar dinámicas familiares arraigadas. Podría surgir un conflicto de lealtades entre pareja y familia de origen, exigiéndote una renovación interior profunda.

Horóscopo de amor para Leo

Las personas que quieres, consideran que eres una persona sensata, ocasionalmente todos sufrimos una variedad de diferentes estados emocionales. Si te sientes con el espíritu bajo, encuentra un lugar tranquilo y busca la causa de este sentimiento. Si te sientes eufórico comparte el sentimiento con una persona que quieras, crea una experiencia maravillosa para los dos.

Horóscopo de dinero para Leo

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraLeo

Acurrucarse, caricias, y esas pequeñas muestras de amor significan mucho más que las acrobacias sexuales. Tu pareja disfruta que le dediques tiempo y no te sientas obligado a tratar de lograr esas posiciones. ¿Por qué no consentirse el uno al otro con más cuidados eróticos y sensuales? Deja que tu imaginación haga el resto.

