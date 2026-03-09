Horóscopo de hoy para Leo del 9 marzo de 2026

Mostrarás valentía para revelar un secreto familiar guardado durante generaciones. Al iluminarlo, comprenderás que no trae conflicto sino alivio y reparación emocional. Hablar será un acto liberador para todos. Si estás gestionando una herencia, se destrabarán asuntos pendientes.

Horóscopo de amor para Leo Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Leo Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.