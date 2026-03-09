window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 9 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Mostrarás valentía para revelar un secreto familiar guardado durante generaciones. Al iluminarlo, comprenderás que no trae conflicto sino alivio y reparación emocional. Hablar será un acto liberador para todos. Si estás gestionando una herencia, se destrabarán asuntos pendientes.

Horóscopo de amor para Leo

Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Leo

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tienes una sensación de profunda paz interna, calma y fuerza. Tu pareja reconoce que gran amante eres. Tienes la habilidad para producirle más de un orgasmo. Cuando tu pareja se une, no hay limites al placer que experimentan. Realmente deberías pasar más horas en la cama pasando el tiempo de tu vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Horóscopo de hoy Leo
