Horóscopo de hoy para Sagitario del 9 marzo de 2026

La vida, te dará la oportunidad de sanar antiguas heridas y recuperar un sentido de pertenencia que potencia tu mundo interior. Este acercamiento te llevará a cultivar inteligencia emocional. El perdón y el agradecimiento serán llaves dulces y poderosas en este camino de alivio y renovación.

Horóscopo de amor para Sagitario Cada comentario que haces is probable que sea interpretado de la peor manera posible y un inocente chiste puede ser interpretado como insulto. Si eres paciente con las personas evita que tengas que estar dando explicaciones constantemente de porque eres un manojo de nervios. Siempre trata de ser considerado de la misma manera en que esperas ser tratado por los demás.

Horóscopo de dinero para Sagitario Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.