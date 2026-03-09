Horóscopo de hoy para Virgo del 9 marzo de 2026

Tu mente estará receptiva para investigar y profundizar en ideas de otros. Las personas que te rodean aportarán miradas inspiradoras que ampliarán tu perspectiva. Desde la amistad surgirán intercambios enriquecedores. Considera iniciar un curso donde compartir inquietudes con afinidad.

Horóscopo de amor para Virgo Esconder las tensiones puede hacer que sea difícil tener una conversación normal con tus seres queridos, muchas veces parecen terminar en argumentos. Estas en peligro de lastimar los sentimientos de aquellas personas que más te importan, ten cuidado o harás que las cosas se pongan peor si sobre reaccionas, mejor muestra serenidad y permanece lo más calmado posible.

Horóscopo de dinero para Virgo Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.