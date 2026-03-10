Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 10 marzo de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 10 marzo de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 10 de marzo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Estarás especialmente despierto con el dinero y un giro inesperado abrirá un negocio prometedor. Por la tarde, crecerá tu confianza y adoptarás una actitud serena y espiritual. Esa madurez te volverá referente para otros, capaz de orientar, aconsejar y guiar decisiones importantes con sabiduría.
Tauro
04/20 – 05/20
Únete a personas afines a tus intereses recientes que amplíen tu perspectiva y respeten tu libertad. Por la tarde avanzará una transacción comercial clave que cierra ciclo. En instantes decisivos, pide señales y permite que la vida te ayude a potenciarte.
Géminis
05/21 – 06/20
Comienza el día con ayuno suave y líquidos para resetear tu organismo y escuchar sus señales. Un cambio oportuno en la rutina favorecerá depuración. En el amor, irradiarás confianza; tu generosidad abrirá puertas y trazará un proyecto esperanzador, para construir futuro juntos.
Cáncer
06/21 – 07/20
A través de un círculo social renovado descubrirás talentos y rasgos que estaban latentes, potenciando tu autoestima. Por la tarde pondrás foco en lo laboral: surge posibilidad de ascenso. Exigirá constancia y responsabilidad, pero la recompensa será acorde y te permitirá consolidar tu posición.
Leo
07/21 – 08/21
Durante la mañana sentirás el impulso de sanar memorias familiares y elevar la calidad de tu vida hogareña. Por la tarde, busca recreación consciente: organiza un plan con hijos o amigos, sal al aire libre o comparte lo aprendido. Tu niño interior encontrará una vía luminosa para expresarse.
Virgo
08/22 – 09/22
Será fundamental comprender qué impulsa a los demás y abrirte a ideas que expandan tu mirada, aunque pongan en cuestión tus certezas. Por la tarde, el hogar se convertirá en un refugio inspirador: querrás hacer mejoras o adaptarlo para trabajar allí, optimizando tu espacio al máximo.
Libra
09/23 – 10/22
Por la mañana, el área económica se activará, quizá gracias a una ayuda, donación o apoyo inesperado. Al atardecer, tu mente vibrará en positivo y atraerá encuentros enriquecedores. Una persona experimentada compartirá palabras oportunas que ampliarán tu visión y dejarán enseñanzas.
Escorpio
10/23 – 11/22
Es momento de avanzar con tus propósitos, confiar en tu percepción y abrir espacio a personas creativas que impulsen tus proyectos. Por la tarde llegará un ingreso extra que permitirá darte gustos. Administra con criterio para prolongar esa bonanza y sostener prosperidad futura.
Sagitario
11/23 – 12/20
Tómate la mañana para reflexionar y soltar emociones arraigadas e inconscientes que generan tensión. Por la tarde, con la Luna en tu signo, renacerá el entusiasmo por comenzar algo nuevo. Te comprometerás con un hobby con tal entrega que podría convertirse en prioridad.
Capricornio
12/21 – 01/19
Al comenzar el día comparte tus proyectos más creativos y audaces: surgirán oportunidades para impulsarlos en colaboración. Por la tarde, con el cambio de luna, la guía de ancestros o figuras protectoras te ayudará a encontrar respuestas y cerrar un asunto pendiente del pasado.
Acuario
01/20 – 02/18
El impulso por romper patrones familiares te animará a perseguir tus ambiciones con determinación. Por la tarde, podrías asistir a reuniones o celebraciones donde destacarás por la firmeza de tus ideas. Tus palabras dejarán huella, invitando a otros a replantearse su manera de ver la vida.
Piscis
02/19 – 03/20
La energía disponible favorece expandir tu horizonte: estudiar o explorar nuevas corrientes de pensamiento abrirá comprensiones novedosas sobre ti y tu entorno. Por la tarde, se perfila un logro profesional, que además de reconocimiento traerá una mejora concreta en tus ingresos.