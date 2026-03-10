window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 10 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 10 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Durante la mañana sentirás el impulso de sanar memorias familiares y elevar la calidad de tu vida hogareña. Por la tarde, busca recreación consciente: organiza un plan con hijos o amigos, sal al aire libre o comparte lo aprendido. Tu niño interior encontrará una vía luminosa para expresarse.

Horóscopo de amor para Leo

Auto confiado, relajado y de buen humor, mantienes a todos felices y esperas hacerla bien románticamente. Tus seres amados se reaseguran de tu preocupación y eres capaz de resolver asuntos que aparezcan entre ustedes. Nada evita que hagas nuevos amigos. Ser positivo así como realista te trae éxito.

Horóscopo de dinero para Leo

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraLeo

Noches familiares y confortables de pasión están agendadas, parece ser que perdiste el gusto por los encuentros casuales. Añoras las comidas románticas y el placer de compartir un baño de burbujas. Consiéntanse uno al otro con masajes corporales y afecto. ¡De esta manera llegas a conocer el cuerpo de tu amante todo de nuevo!

