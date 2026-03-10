window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 10 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 10 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Tómate la mañana para reflexionar y soltar emociones arraigadas e inconscientes que generan tensión. Por la tarde, con la Luna en tu signo, renacerá el entusiasmo por comenzar algo nuevo. Te comprometerás con un hobby con tal entrega que podría convertirse en prioridad.

Horóscopo de amor para Sagitario

Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tu pareja sexual te está estimulando mucho, llenando todos tus deseos y fantasías. ¿Qué podría ser mejor que dejar que tome el control? Es mejor no volverse muy pasivo. Se más intrépido y piensa en que placer erótico le puedes dar de regreso. Si las cosas se quedan de un solo lado se pierde la emoción.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Sagitario
Trending
Contenido Patrocinado
Trending