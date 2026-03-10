window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 10 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 10 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Será fundamental comprender qué impulsa a los demás y abrirte a ideas que expandan tu mirada, aunque pongan en cuestión tus certezas. Por la tarde, el hogar se convertirá en un refugio inspirador: querrás hacer mejoras o adaptarlo para trabajar allí, optimizando tu espacio al máximo.

Horóscopo de amor para Virgo

Cualquier sugerencia que hagas a tus seres queridos tiene poco impacto y pasa casi desapercibida. Si pareces despreciar a tu pareja o si estas en un tono protector, cuando muestres tu punto, puede ser que termines cayendo junto con ellos. Trata de dar a los demás el tiempo para reconocer sus errores en lugar de tratarlos tan mal.

Horóscopo de dinero para Virgo

Hoy no es un buen día para las aventuras financieras.Estas un poco lento y nada creativo. Refrenate de iniciar proyectos ambiciosos. No tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminarlos exitosamente. Espera tiempos mejores, porque si tratas de forzar las cosas ahora se te revertirán.

Horóscopo de sexo paraVirgo

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

Horóscopo de hoy Virgo
