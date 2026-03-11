window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 11 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 11 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tu vida social se moverá: ciertos vínculos se diluirán mientras otros comenzarán a insinuarse. Hoy será conveniente retirarte un poco y priorizar la introspección para evitar malentendidos. No te inquietes: este proceso de depuración abrirá espacio a una mayor potencia interior.

Horóscopo de amor para Tauro

Eres excepcionalmente comprensivo, los demás encuentran tu naturaleza abierta comunicativa muy atractiva. Estas deseoso de aprender, siempre curioso y honesto disfrutas compartiendo estas conversaciones y momentos de placer con tu pareja. Si eres soltero, los demás buscan tu compañía, valoran tus opiniones y te hacen sentir bienvenido donde sea que vayas.

Horóscopo de dinero para Tauro

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraTauro

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

