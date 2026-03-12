Horóscopo de hoy para Leo del 12 marzo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Una inquietud podría inhibir tu espontaneidad al expresarte. Evita que los silencios o confusiones amplíen la distancia con quien amas. Mantén la serenidad: la situación puede resolverse. El primer paso será mirarte con honestidad, reconocer lo que sientes y animarte a expresarlo claramente.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending