Horóscopo de hoy para Capricornio del 13 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 13 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Los tránsitos indican que permanecerás activo y enfocado en decisiones relevantes. Podrían surgir demandas familiares, pero será importante preservar tu autonomía y respetar tus propios objetivos. Atender tus deseos también es una forma de cuidar los vínculos que realmente importan.

Horóscopo de amor para Capricornio

Tu vida emocional domina, eres sensible a los sentimientos de aquellos que están cerca de ti. Ellos aprecian tu actitud, comprensión y disfrutan las conversaciones estimulantes. Aun si usualmente eres más realista sobre el romance, te involucras rápidamente, mostrando de manera notable mucha más preocupación y compromiso.

Horóscopo de dinero para Capricornio

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

