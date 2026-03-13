Horóscopo de hoy para Capricornio del 13 marzo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 13 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Los tránsitos indican que permanecerás activo y enfocado en decisiones relevantes. Podrían surgir demandas familiares, pero será importante preservar tu autonomía y respetar tus propios objetivos. Atender tus deseos también es una forma de cuidar los vínculos que realmente importan.
