Horóscopo de hoy para Géminis del 13 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 13 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Podrías mostrarte reservado frente a alguien que despierta tu interés, pero la superficialidad hoy solo entorpece. Para construir una conexión genuina, será necesario atravesar temores y permitirte mayor intimidad. Explorar tus zonas ocultas te acercará a un encuentro tan intenso como transformador.

Horóscopo de amor para Géminis

Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Géminis

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraGéminis

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

