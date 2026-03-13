window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 13 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 13 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Cuida tu postura y atiende cualquier señal física que tu cuerpo manifieste. En el ámbito laboral podrían surgir desilusiones, pero resistirte solo generará más tensión. Acepta lo que hay y actúa con criterio práctico. Paso a paso, resolverás mejor que reaccionando desde la frustración.

Horóscopo de amor para Leo

Las personas valoran las cualidades de auto control y confianza que muestras. Disfrutas de ser popular y eres alentado por esto y capaz de hacer progreso con otras cosas que previamente no habías querido perseguir. Tu habilidad para mostrar cierto interés y un cierto grado de paciencia al final es probable que sea recompensado.

Horóscopo de dinero para Leo

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraLeo

La rutina normal que sigues con tu pareja está llena de insinuación sexual, actuada de una manera un poco tímida. Inicialmente es un esfuerzo pero las recompensas son muy intensas. Cuando finalmente hacen el amor, el disfrute es tanto mayor. ¡Usa tus labios, manos y lengua para satisfacer cada deseo de tu amante!

