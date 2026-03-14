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Horóscopo de hoy para Acuario del 14 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 14 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Es momento de mirar hacia atrás y ocuparte de los asuntos pendientes. Termina todo lo que hayas empezado y cierra ciclos inconclusos. Solo al poner orden en lo que dejaste sin resolver podrás encontrar calma, serenidad interior y la sensación de que todo está en su lugar.

Horóscopo de amor para Acuario

No olvides a aquellos que más te importan, estas son las personas que necesitan de tu atención. Pasa más tiempo con tu pareja y hagan actividades que ayuden a estrechar su amor. Si eres soltero haces un esfuerzo por impresionar a un nuevo conocido, algún día veras atrás con afecto esta primera reunión.

Horóscopo de dinero para Acuario

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraAcuario

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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