Horóscopo de hoy para Escorpio del 15 marzo de 2026

Tu mundo familiar entra en un proceso de intensidad: secretos e historias guardadas emergen y piden ser reconocidos. Esto puede impulsarte a cambiar de hogar o de ciudad, o a reorganizar la vida doméstica. Un tema patrimonial o herencia también podría marcar un antes y un después.

Horóscopo de amor para Escorpio Si estas más irritable de lo usual y encuentras difícil ser sensible con aquellos a los que quieres, viendo solamente defectos donde previamente no había ninguno. Recuerda que las personas que te importan te conocen bien ero no pueden saber qué es lo que está pasando en tu cabeza. Vete tranquilo con ellas, puedes arrepentirte más tarde de lo que digas hoy.

Horóscopo de dinero para Escorpio Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.