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Horóscopo de hoy para Géminis del 15 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 15 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Viejas certezas se desarman y te abres a nuevas miradas. Un viaje, estudio o encuentro con personas de otras culturas sacude tus ideas y amplía horizontes. Permítete dudar, preguntar y escuchar: allí nace una filosofía más curiosa y viva, capaz de guiarte con conciencia.

Horóscopo de amor para Géminis

Recibes muchos más mensajes y contactos de lo usual y disfrutas la atención. Puedes recibir un mensaje o un texto de alguien especial, que está contento y emocionado por el prospecto de verse. Responde positivamente o encontraras en un tiempo en el futuro que te reprocharas haber perdido esta oportunidad.

Horóscopo de dinero para Géminis

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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