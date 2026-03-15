Horóscopo de hoy para Leo del 15 marzo de 2026

Tu vida romántica atraviesa una transformación radical y el amor se vuelve tu gran desafío. Si estás en pareja, la otra persona inicia un proceso intenso que impacta el vínculo. Si estás soltero, te atraerán personalidades magnéticas y complejas. Amar será entrar en territorio revelador.

Horóscopo de amor para Leo Situaciones malinterpretadas pueden llevarte a poner la culpa equivocadamente en alguien en quien necesitas mostrar más confianza. Es fácil imaginar que has sido difamado, consecuentemente debes prestar más atención en lo que pasa y en resolver los asuntos de manera más justa, aplacando a los socios cuando es necesario hacerlo.

Horóscopo de dinero para Leo Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.