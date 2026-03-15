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Horóscopo de hoy para Libra del 15 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 15 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Inicias una especie de renacimiento en tu manera de expresarte y animarte a mostrar quién eres sin filtros. Dejar atrás el miedo al rechazo te libera y vuelve tu presencia más auténtica. El arte, el juego o un romance inesperado pueden convertirse en escenarios para esta nueva versión.

Horóscopo de amor para Libra

Optimista y contento, la amabilidad que muestras atrae a las personas hacia a ti ya que encuentran esta cualidad atractiva. Si buscas amor, encantarás sin esfuerzo a todos los que conozcas. Casi cualquier persona que encuentres quedará impresionada por tu apariencia. No te creas mucho o te sientas lo máximo, regresa los halagos que recibas inmediatamente.

Horóscopo de dinero para Libra

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraLibra

Lleno de emoción y ternura, sientes una necesidad de más esfuerzo cuando haces el amor. Añoras pasar tiempo con tu amante y no puedes esperar a estar juntos después de pasar un tiempo separados. Algunas veces te inclinas a sentarte dejando que tu pareja haga las cosas. ¡Se pro activo, piensa en las necesidades de tu pareja también!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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