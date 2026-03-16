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Horóscopo de hoy para Escorpio del 16 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 16 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

El bienestar de tu grupo familiar ocupará un lugar prioritario. Los asuntos domésticos y de convivencia fluirán mejor si colaboras con cariño y si los roles están claros. La armonía nacerá de la dedicación y renovará el clima del hogar, volviéndolo más liviano y vital.

Horóscopo de amor para Escorpio

Entiendes los asuntos que más importan en tu vida privada. Eres capaz de resolver desacuerdos existentes y enfrentar las consecuencias, aun cuando encuentres difícil hablar sobre ciertas cosas. Te expresas bien y estás listo para hacer compromisos cuando sean necesarios.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Escorpio Horóscopo de hoy
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