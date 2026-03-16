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Horóscopo de hoy para Virgo del 16 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Reserva tiempo para ti y agenda controles de rutina. Te conviene estar atento para que el estrés o la aceleración diaria no resientan tu cuerpo. Pídele a un amigo que te acompañe a caminar por el parque; ese movimiento suave te ayudará a soltar tensiones y despejar la mente.

Horóscopo de amor para Virgo

Si pareces estar actuando de manera combativa puede lastimar tu vida amorosa, nadie va a responder bien o a aceptar esta conducta inapropiada. Sintiéndote capaz de sostener tus propios desacuerdos es aun necesario tratar de conocer gente a la mitad del camino, se mas considerado y menos estricto.

Horóscopo de dinero para Virgo

No puedes encontrar la manera adecuada para hacer lo mejor con tus transacciones. No importa lo que hagas, tus inversiones tienden a tener pérdidas.Por supuesto, los resultados positivos no pueden forzarse, así que no trates de salirte con la tuya. Sería equivocado comprar cosas para consolarte, puedes acabar con los bolsillos vacíos.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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