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Horóscopo de hoy para Acuario del 17 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 17 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Movimientos en el hogar pueden alterar tus planes, pero cuentas con la lucidez necesaria para conducir cualquier cambio. No pierdas de vista lo que te inspira. Improvisar, sin renunciar a tu esencia, te permitirá avanzar con creatividad y convertir lo inesperado en una oportunidad evolutiva.

Horóscopo de amor para Acuario

Te sientes sociable y encuentras placer en una nueva amistad, encontrando a otras personas intrigantes, si estas en una relación continuas nutriendo y apoyado a esa persona cercana a ti. Si eres soltero, alguien a quien no has considerado anteriormente puede estar interesada, cuando empiezas a pensar en ella de esta manera.

Horóscopo de dinero para Acuario

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraAcuario

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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