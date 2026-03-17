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Horóscopo de hoy para Géminis del 17 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 17 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

El temor al cambio puede alterar tu juicio ante una oportunidad mayor. No te detengas por dudas heredadas. Si una puerta se abre, avanza con ímpetu. Lo nuevo trae aprendizajes y experiencias reveladoras. Confiar en tu visión será la llave para beneficiarte en este nuevo amanecer.

Horóscopo de amor para Géminis

Tu actitud considerada impresiona a los demás, intuitivamente recoges aquello que se necesita para traer placer, cualquier oferta que haces es apreciada por aquellos que reciben tu atención. Y si tienes un motivo ulterior, probablemente se cumpla, ya sea que quieras profundizar en una amistad o impresionar a alguien en una cita.

Horóscopo de dinero para Géminis

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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