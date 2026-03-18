Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 18 marzo de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 18 marzo de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 18 de marzo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Estarás más dócil, sensible y reflexivo, dispuesto a dejar en segundo plano tus intereses para ayudar a otros. Regresan recuerdos o asuntos inconclusos que piden revisión. Comprenderlos te permitirá cerrar ciclos y despedirte del pasado con compasión, liberando espacio interior para lo que comienza.
Tauro
04/20 – 05/20
Tendrás mayor vida social. Algunas te entusiasmarán y otras despertarán dudas, pero todas aportarán a tu mundo. Participar en actividades grupales renovará tu ánimo. Buscarás amistades con ideales afines y te sentirás motivado a compartir sueños con quienes vibran en sintonía.
Géminis
05/21 – 06/20
El trabajo exigirá más energía y compromiso. Los replanteos actuales orientan un cambio que pronto elevará tu prestigio e influencia. En el ámbito público observarán tus movimientos con atención. Actuar con sensibilidad te permitirá responder a las expectativas con inteligencia.
Cáncer
06/21 – 07/20
Nace un fuerte anhelo de expandirte y explorar otros rumbos, aunque aún quedan asuntos por resolver. Si planeas un viaje, esté tendrá lugar cuando ciertas gestiones fluyan a favor. La fe te inspira: te entregarás a ella con devoción, buscando coherencia entre lo que haces y predicas.
Leo
07/21 – 08/21
Tu intimidad se volverá más intensa y tu compañero de lecho estará más demandante. Será buena idea que tomes la iniciativa y que preguntes y hables si algo te intriga. Si compartes bienes, procura comprender las intenciones del otro y participa en las decisiones sin ceder el control.
Virgo
08/22 – 09/22
Si estás en pareja, notarás a la otra persona más decidida, impulsándote a definir cuestiones pendientes, aunque no revele todo lo que piensa. Podrían surgir desacuerdos que exigirán diálogo. Si estás soltero, dudarás entre dos opciones. Observa con calma antes de elegir.
Libra
09/23 – 10/22
Es un período ideal para renovar hábitos saludables. El movimiento favorecerá tu energía y reforzará defensas. En el trabajo, será necesario reorganizar métodos para responder a múltiples demandas. Ajustar la rutina con inteligencia te permitirá rendir sin dispersarte ni agotarte.
Escorpio
10/23 – 11/22
La vida afectiva se vuelve más intensa y buscarás expresar deseos que guardabas. Hallar las palabras justas requerirá sutileza, pero tu magnetismo ayudará. Si tienes hijos, demandarán mayor atención y podrías replantear dinámicas educativas, procurando acompañarlos con sensibilidad.
Sagitario
11/23 – 12/20
Los asuntos familiares requerirán energía. Pasarás tiempo en casa resolviendo temas domésticos con diálogo y estrategia. Podrían surgir diferencias en la convivencia que te impulsen a conversar. El pasado reaparece pidiéndote predisposición para cerrar capítulos.
Capricornio
12/21 – 01/19
Sentirás el impulso de decir lo que sientes y piensas, expresando tus impresiones con mayor astucia. Podrías anotarte en un curso o capacitarte para reeducarte y retomar temas pendientes. También evaluarás alternativas vinculadas a una mudanza o a cambios en tu entorno inmediato.
Acuario
01/20 – 02/18
En los negocios crecerá tu deseo de emprender. Tendrás iniciativa para impulsar proyectos, pero conviene analizar cada opción con calma. Podrías negociar ingresos o planear un camino más autónomo. Tu inteligencia estratégica será fundamental para promover recursos y éxito económico.
Piscis
02/19 – 03/20
Sentirás un aumento de energía e inspiración para iniciar proyectos y defender tus ideales. Antes de comunicar tus planes, reflexiona y define prioridades para no dispersarte. Tu sensibilidad te llevará a luchar por causas difíciles, combinando convicción y palabra para abrir caminos.