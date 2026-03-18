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Horóscopo de hoy para Géminis del 18 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 18 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

El trabajo exigirá más energía y compromiso. Los replanteos actuales orientan un cambio que pronto elevará tu prestigio e influencia. En el ámbito público observarán tus movimientos con atención. Actuar con sensibilidad te permitirá responder a las expectativas con inteligencia.

Horóscopo de amor para Géminis

Tus amigos cercanos muestran su aprecio y eres alentado por las personas que encuentras, estando aparentemente en demanda. Disfruta la atención, pero no dejes que se te suba a la cabeza y esperes más de lo mismo sin mostrar algún entusiasmo genuino por tu pareja y amistades, si quieres que tu popularidad perdure.

Horóscopo de dinero para Géminis

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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