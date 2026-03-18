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Horóscopo de hoy para Leo del 18 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 18 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tu intimidad se volverá más intensa y tu compañero de lecho estará más demandante. Será buena idea que tomes la iniciativa y que preguntes y hables si algo te intriga. Si compartes bienes, procura comprender las intenciones del otro y participa en las decisiones sin ceder el control.

Horóscopo de amor para Leo

Estas a punto de afirmarte en tus relaciones y vida social. Les enseñas a los demás exactamente qué es lo que quieres de ellos. Tu pareja está más que feliz de ser guiada de manera confiada por ti siempre y cuando le demuestres la consideración y ternura que merece. Si eres soltero eres adorado por los demás.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraLeo

Para ti, el sexo significa tranquilidad y relajación. Es posible que tu y tu pareja no sean tan aficionados a experimentar, sino que prefieren tomarse el tiempo y complacerse en un estilo más tranquilo de hacer el amor. Consiente a tu pareja con un tentador masaje corporal, bromea haciéndole esperar por las cosas más serias.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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