Horóscopo de hoy para Leo del 18 marzo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 18 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu intimidad se volverá más intensa y tu compañero de lecho estará más demandante. Será buena idea que tomes la iniciativa y que preguntes y hables si algo te intriga. Si compartes bienes, procura comprender las intenciones del otro y participa en las decisiones sin ceder el control.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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