Horóscopo de hoy para Leo del 18 marzo de 2026

Tu intimidad se volverá más intensa y tu compañero de lecho estará más demandante. Será buena idea que tomes la iniciativa y que preguntes y hables si algo te intriga. Si compartes bienes, procura comprender las intenciones del otro y participa en las decisiones sin ceder el control.

Horóscopo de amor para Leo Estas a punto de afirmarte en tus relaciones y vida social. Les enseñas a los demás exactamente qué es lo que quieres de ellos. Tu pareja está más que feliz de ser guiada de manera confiada por ti siempre y cuando le demuestres la consideración y ternura que merece. Si eres soltero eres adorado por los demás.

Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.