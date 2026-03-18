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Horóscopo de hoy para Virgo del 18 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 18 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Si estás en pareja, notarás a la otra persona más decidida, impulsándote a definir cuestiones pendientes, aunque no revele todo lo que piensa. Podrían surgir desacuerdos que exigirán diálogo. Si estás soltero, dudarás entre dos opciones. Observa con calma antes de elegir.

Horóscopo de amor para Virgo

Te ves involucrado en una discusión con tu pareja sobre una diferencia de opinión. Ambos creen que tu estas en lo correcto, sin embargo tú te das cuenta de que cada quien mira a las cosas desde su propia y limitada perspectiva y por lo tanto encuentras más fácil ignorar las protestas, dejándolos tener su propia forma aun cuando no estés de acuerdo.

Horóscopo de dinero para Virgo

¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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