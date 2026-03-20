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Horóscopo de hoy para Acuario del 20 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 20 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Cuida tus palabras y evita responder sin reflexión. Alguien espera tu opinión y tomará tu mensaje al pie de la letra, por lo que conviene elaborar tus ideas antes de expresarlas. Pensar antes de hablar te permitirá comunicarte mejor, siendo consciente del peso que tiene cada frase.

Horóscopo de amor para Acuario

Encuentras que tu vida romántica es extremadamente gratificante, tu pareja responde de manera afectuosa a la forma tierna en que la tratas. Si eres soltero y buscas pareja, encuentras fácil el acercarte a alguien nuevo y obtener una reacción cálida de ella, no tomes ventaja de tu atracción obvia, puede llevar a más de lo que esperas.

Horóscopo de dinero para Acuario

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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