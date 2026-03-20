Horóscopo de hoy para Libra del 20 marzo de 2026

Con la influencia de la Luna y Saturno en tu signo opuesto, tus relaciones adquieren relevancia. Presta atención a quienes te rodean y respeta su posición. Destacar a tus aliados promoverá la cooperación mutua, creando un entorno de apoyo capaz de sostener una sociedad duradera en el tiempo.

Horóscopo de amor para Libra Tu encanto e ingenio te hacen muy atractivo a los demás, pero esto solo pasa si tu pareja toma la iniciativa. Simplemente estas muy pasivo para poder tener algo que hacer. Si vives con alguien y estas en una relación tu pareja encuentra tu indecisión irritante, causando molestias innecesarias.

Horóscopo de dinero para Libra Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.