Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 22 marzo de 2026
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 22 de marzo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Los asuntos financieros cobrarán protagonismo y un proyecto ambicioso exigirá toda tu concentración. Tu deseo de prosperar se intensifica, llevándote a replantear prioridades y estrategias. Vincularte con personas influyentes abrirá nuevas perspectivas, pero deberás actuar con firmeza.
Tauro
04/20 – 05/20
Te enfrentarás a decisiones determinantes que pondrán a prueba tu tesón. La ambición crece, pero será esencial avanzar sin traicionar tus valores. Mantener los pies en la tierra te permitirá sostener lo que consigas, evitando que la presión externa o los deseos intensos te corrompan.
Géminis
05/21 – 06/20
El cansancio acumulado pide una pausa consciente para recuperar conexión interna. Tomarte tiempo para descansar ayudará a disipar tensiones internas que te afectan en el ánimo. En la quietud surgirán respuestas valiosas, permitiéndote una comprensión más profunda de lo que necesitas.
Cáncer
06/21 – 07/20
La vida social se intensifica y te acerca a personas con intereses concretos. Podrías promover amistades, aunque también surgirán tensiones por lealtades cruzadas. Observa con cuidado a quién entregas tu confianza para evitar complicaciones que alteren tus planes.
Leo
07/21 – 08/21
El aumento de responsabilidades puede hacerte sentir observado o presionado. Surgirán obstáculos que exigirán estratégica y autocontrol. Avanza con prudencia, evitando choques con adversarios poderosos. Elegir bien tus batallas será clave para sostener tu autoridad sin desgastarte.
Virgo
08/22 – 09/22
Podrían surgir demoras o complicaciones en viajes o asuntos legales. Conviene ajustar expectativas y mantener una mirada realista para no frustrarte. Aunque el panorama se vuelva complejo, todo indica que podrás encontrar soluciones prácticas y superar los inconvenientes paso a paso.
Libra
09/23 – 10/22
En asuntos de bienes compartidos, financiamientos o negocios será clave moderar cualquier impulso de control. Mantener un perfil bajo evitará tensiones y exposiciones innecesarias. Este proceso te invita a revisar actitudes arraigadas y a depurar reacciones para prevenir conflictos tóxicos.
Escorpio
10/23 – 11/22
Los vínculos de pareja se intensifican y despiertan sensaciones difíciles de ignorar. No será tiempo de superficialidades, sino de encuentros que movilizan deseos profundos. Aprovecha para comprender patrones pasados y sanar heridas, permitiendo que las relaciones actuales evolucionen.
Sagitario
11/23 – 12/20
Cuidar tu salud será prioritario, prestando atención a las señales de tu cuerpo y respetando sus tiempos. Evita alimentar pensamientos que drenan tu energía. Considera actividades terapéuticas o prácticas que te devuelvan serenidad, ayudándote a sostener un estado de bienestar más estable.
Capricornio
12/21 – 01/19
Retomar pasatiempos o actividades creativas despertará una alegría que habías relegado por obligaciones. Este espacio de disfrute funcionará como liberación del estrés acumulado. Permítete jugar, crear o expresarte, reconectando con una parte espontánea que también necesita manifestarse.
Acuario
01/20 – 02/18
La atención se dirige al hogar y a la necesidad de hacerlo más confortable. Podrías sentir deseos de cambios, pero será importante contemplar también lo que necesitan quienes conviven contigo. De esta forma evitarás tensiones por prioridades individuales dentro del espacio compartido.
Piscis
02/19 – 03/20
Serenar tus pensamientos será clave para expresar lo que deseas y necesitas. Escribir, meditar o poner en palabras tus anhelos puede ayudarte a enfocar la mente y la intención. Cuando tu voz interior se alinea con lo que comunicas, se abre un canal poderoso.