Horóscopo de hoy para Leo del 22 marzo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El aumento de responsabilidades puede hacerte sentir observado o presionado. Surgirán obstáculos que exigirán estratégica y autocontrol. Avanza con prudencia, evitando choques con adversarios poderosos. Elegir bien tus batallas será clave para sostener tu autoridad sin desgastarte.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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