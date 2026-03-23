window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 23 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 23 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Las demandas familiares aumentarán y requerirán tu presencia activa en el hogar. Aunque debas postergar salidas, ceder a ese pedido estabilizará los lazos afectivos. Organizar una comida o un encuentro íntimo ayudará a distender tensiones y a recuperar la sensación de pertenencia.

Horóscopo de amor para Acuario

En tu vida romántica estas experimentando una situación crítica, que no es tan difícil de resolver como parecía en un inicio. No siempre busques la culpa en tu pareja, reexamina las cosas desde tu propia perspectiva y mejor trata de reconocer los conflictos personales como oportunidades para que las cosas cambien para mejorar.

Horóscopo de dinero para Acuario

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending