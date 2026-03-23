window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 23 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 23 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_geminis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

La Luna favorece la introspección y el cierre de ciclos recientes. Dedica tiempo a procesar vivencias, percibir con mayor sutileza, meditar o crear un pequeño ritual de despedida. Aromatiza tu casa con fragancias suaves; al soltar cargas innecesarias, recuperarás un estado interior sereno.

Horóscopo de amor para Géminis

Estas seguro de tus sentimientos, mostrar meno pena que lo usual, resulta en mayor facilidad para conocer a otros. Tu seguridad brilla a través de ti y tiene un efecto positivo en aquellos involucrados o que quieres impresionar. Tus intenciones y deseos son inequívocos y eres capaz de articularlos a otros de una manera impresionante.

Horóscopo de dinero para Géminis

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Géminis Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending