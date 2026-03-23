Horóscopo de hoy para Libra del 23 marzo de 2026

La energía del día intensifica tu magnetismo y despierta una sensualidad difícil de pasar por alto. Podrías atraer propuestas casi sin proponértelo. Administra ese poder con paciencia y decide hasta dónde deseas involucrarte, para que se produzca una transformación duradera.

Horóscopo de amor para Libra Recuerda que no todos pueden entender cómo te sientes, a menos que se los digas no pueden saberlo. Aun si te sientes harto o solo frustrado contigo mismo permanece positivo. Pasa run tiempo hablando seriamente con la gente que respetas, oye bien los consejos que te dan tus amigos y seres queridos.

Horóscopo de dinero para Libra ¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.