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Horóscopo de hoy para Acuario del 24 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 24 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Surge un fuerte deseo de dejar huella a través de lo que creas o transmites. Si tienes hijos, buscas ofrecerles algo verdadero. En el arte y el amor expresas capas más intensas de tu identidad, atreviéndote a mostrar tu singularidad sin reservas ni concesiones.

Horóscopo de amor para Acuario

Eres sociable así como genial, calmado y recogido de manera innata Disfrutas tus relaciones personales y experimentas prolongados periodos de placer a la ligera. Es una oportunidad especial para estrechar lazos presentes o para llegar a conocer a los demás. Nunca ha sido tan fácil ser responsable y de mente abierta.

Horóscopo de dinero para Acuario

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tú y tu pareja no pueden dejar de tener más uno del otro y esto se nota. No habrá momentos aburridos, ni en la cama ni en ningún otro lado. ¿ Te sientes como para hacer un grupo de tres? Cuéntale a tu pareja sobre tu fantasía secreta, puede ser que quiera hacerlo también y ¡sorprenderte con quien sugieren para tentarte!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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