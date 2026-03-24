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Horóscopo de hoy para Leo del 24 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 24 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tu vida social gana intensidad y deja espacio solo para vínculos auténticos. Intercambios reveladores te confrontan con verdades y despiertan una nueva forma de amistad. En un evento aparece alguien magnético que impacta en tu manera de relacionarte y redefine tus expectativas.

Horóscopo de amor para Leo

Una sonrisa te saluda cada vez que apareces y tu pareja no quiere dejarte ir. Si eres soltero, con muy poco esfuerzo puedes hacer nuevos contactos. Cuando se trata de involucrarse románticamente no pierdas una oportunidad especial, si te quedas contigo mismo lo más seguro es que permanezcas soltero por un buen tiempo.

Horóscopo de dinero para Leo

Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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