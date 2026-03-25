Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 25 marzo de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 25 marzo de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 25 de marzo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Medita, reza o repite afirmaciones positivas para disolver las nubes grises que arrastras del pasado. El diálogo te ayudará a clarear la mente, disipar dudas y desahogarte. Encontrarás a alguien dispuesto a escucharte y brindarte una opinión sincera que te devuelva lucidez.
Tauro
04/20 – 05/20
Los temas de dinero adquirirán importancia y llevarás adelante varias operaciones comerciales en simultáneo. Recuerda que no mejorarás tu poder adquisitivo en base a fantasías. Considera hacer un curso que te capacite en negocios y te permita dar pasos beneficiosos para tus bolsillos.
Géminis
05/21 – 06/20
Estarás más carismático y, con tu agilidad y soltura características, lograrás envolver a quienes te rodean y adueñarte de sus pensamientos. Es posible que alguien con autoridad desapruebe tu actitud, pero no debes permitir que nadie te inhiba, te amedrente ni limite tu expresión.
Cáncer
06/21 – 07/20
Ahora estás muy permeable y la tensión del ambiente podría repercutir en tu estado anímico si no tomas precauciones. El descanso reparador se vuelve esencial en este día. No prestes oídos a los chismorreos ni absorbas problemas ajenos que alteren tu sistema nervioso.
Leo
07/21 – 08/21
Se activará tu vida social y las amistades tomarán mayor preponderancia. Conocerás personas inteligentes que aportarán renovación a tu vida. Deja que los demás se manejen con libertad y no intentes dominarlos ni imponer tus deseos, así las relaciones se desenvolverán de manera más genuina.
Virgo
08/22 – 09/22
Sentirás la necesidad de ascender y ocupar un lugar de mayor jerarquía. Sin embargo, alguien de tu entorno comparte esas aspiraciones y se mostrará competitivo. Manéjate con inteligencia y no cedas a provocaciones ni rivalidades innecesarias; el profesionalismo será tu mejor aliado ahora.
Libra
09/23 – 10/22
Los pensamientos tienen poder para mejorar nuestra vida y rescatarnos de problemas. No permitas que pequeños percances acaparen tu atención ni opaquen lo positivo. Considera la opción de realizar un viaje o una salida diferente que te ayude a cambiar de perspectiva y renovar el ánimo.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tu vida erótica se encenderá y tendrás un rol más activo en el lecho. Recuerda que en la intimidad es importante una interacción pareja. Evita ponerte demasiado dominante o pretencioso, porque podrías cortar el clima y generar distancia en lugar de potenciar la conexión con la otra persona.
Sagitario
11/23 – 12/20
Tus relaciones prosperarán si recuperas la frescura. No permitas que mandatos familiares y cargas del pasado te impidan aprender y experimentar. Deslízate al compás del encuentro y entrégate a la sensación de estar de a dos, dejando atrás temores que condicionan tu apertura.
Capricornio
12/21 – 01/19
El exceso de actividad mental implican un desgaste de energía que quizá no estés en condiciones de sostener. ¿Qué esperas para bajar los decibeles? Es tiempo de modificar hábitos diarios y priorizar tu salud integral antes de que el cansancio pase factura.
Acuario
01/20 – 02/18
Deja de lado las preocupaciones económicas y recuerda que el dinero no define tu felicidad. Pon el foco en ser cada vez más genuino y en realizarte en lo que te entusiasma. Vive el presente y escucha a tu niño interior, sin dispersarte en asuntos de mera subsistencia.
Piscis
02/19 – 03/20
En el ámbito familiar será importante que prevalezca un clima de diálogo. Trata de que las determinaciones no se basen en impulsos y evita apurar las cosas. Refrena los arrebatos, escucha a los demás y prioriza la buena convivencia para que reine el buen entendimiento en el hogar.