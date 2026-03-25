Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 25 marzo de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 25 de marzo de 2026.

03/21 – 04/19

Medita, reza o repite afirmaciones positivas para disolver las nubes grises que arrastras del pasado. El diálogo te ayudará a clarear la mente, disipar dudas y desahogarte. Encontrarás a alguien dispuesto a escucharte y brindarte una opinión sincera que te devuelva lucidez.

04/20 – 05/20

Los temas de dinero adquirirán importancia y llevarás adelante varias operaciones comerciales en simultáneo. Recuerda que no mejorarás tu poder adquisitivo en base a fantasías. Considera hacer un curso que te capacite en negocios y te permita dar pasos beneficiosos para tus bolsillos.

05/21 – 06/20

Estarás más carismático y, con tu agilidad y soltura características, lograrás envolver a quienes te rodean y adueñarte de sus pensamientos. Es posible que alguien con autoridad desapruebe tu actitud, pero no debes permitir que nadie te inhiba, te amedrente ni limite tu expresión.

06/21 – 07/20

Ahora estás muy permeable y la tensión del ambiente podría repercutir en tu estado anímico si no tomas precauciones. El descanso reparador se vuelve esencial en este día. No prestes oídos a los chismorreos ni absorbas problemas ajenos que alteren tu sistema nervioso.

07/21 – 08/21

Se activará tu vida social y las amistades tomarán mayor preponderancia. Conocerás personas inteligentes que aportarán renovación a tu vida. Deja que los demás se manejen con libertad y no intentes dominarlos ni imponer tus deseos, así las relaciones se desenvolverán de manera más genuina.

08/22 – 09/22

Sentirás la necesidad de ascender y ocupar un lugar de mayor jerarquía. Sin embargo, alguien de tu entorno comparte esas aspiraciones y se mostrará competitivo. Manéjate con inteligencia y no cedas a provocaciones ni rivalidades innecesarias; el profesionalismo será tu mejor aliado ahora.

09/23 – 10/22

Los pensamientos tienen poder para mejorar nuestra vida y rescatarnos de problemas. No permitas que pequeños percances acaparen tu atención ni opaquen lo positivo. Considera la opción de realizar un viaje o una salida diferente que te ayude a cambiar de perspectiva y renovar el ánimo.

10/23 – 11/22

Tu vida erótica se encenderá y tendrás un rol más activo en el lecho. Recuerda que en la intimidad es importante una interacción pareja. Evita ponerte demasiado dominante o pretencioso, porque podrías cortar el clima y generar distancia en lugar de potenciar la conexión con la otra persona.

11/23 – 12/20

Tus relaciones prosperarán si recuperas la frescura. No permitas que mandatos familiares y cargas del pasado te impidan aprender y experimentar. Deslízate al compás del encuentro y entrégate a la sensación de estar de a dos, dejando atrás temores que condicionan tu apertura.

12/21 – 01/19

El exceso de actividad mental implican un desgaste de energía que quizá no estés en condiciones de sostener. ¿Qué esperas para bajar los decibeles? Es tiempo de modificar hábitos diarios y priorizar tu salud integral antes de que el cansancio pase factura.

01/20 – 02/18

Deja de lado las preocupaciones económicas y recuerda que el dinero no define tu felicidad. Pon el foco en ser cada vez más genuino y en realizarte en lo que te entusiasma. Vive el presente y escucha a tu niño interior, sin dispersarte en asuntos de mera subsistencia.

02/19 – 03/20

En el ámbito familiar será importante que prevalezca un clima de diálogo. Trata de que las determinaciones no se basen en impulsos y evita apurar las cosas. Refrena los arrebatos, escucha a los demás y prioriza la buena convivencia para que reine el buen entendimiento en el hogar.