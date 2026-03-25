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Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 25 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

El exceso de actividad mental implican un desgaste de energía que quizá no estés en condiciones de sostener. ¿Qué esperas para bajar los decibeles? Es tiempo de modificar hábitos diarios y priorizar tu salud integral antes de que el cansancio pase factura.

Horóscopo de amor para Capricornio

Estas reticente a mostrar cualquier “da y toma” en tu relación. Otros cercanos a ti, notan que difícil te es mantener tu serenidad y relajarte. Viendo las cosas desde la perspectiva de tu pareja, te hace entender mejor que es exactamente qué es lo que está sintiendo antes de que tomes una decisión o hagas un compromiso.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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