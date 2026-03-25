Horóscopo de hoy para Escorpio del 25 marzo de 2026

Tu vida erótica se encenderá y tendrás un rol más activo en el lecho. Recuerda que en la intimidad es importante una interacción pareja. Evita ponerte demasiado dominante o pretencioso, porque podrías cortar el clima y generar distancia en lugar de potenciar la conexión con la otra persona.

Horóscopo de amor para Escorpio Antes de decidir cómo quieres que sea tu vida privada, incluyes a tu pareja en tus deliberaciones y obtienes sugerencias valiosas sobre los asuntos importantes que tienes que discutir respecto a su futuro juntos y las decisiones que ambos necesitan aclarar que son necesarias para la realización de sus planes.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.